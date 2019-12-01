С чистого листа: Меган Маркл и принц Гарри потеряли своего секретаря

Саманта Коэн, личная помощница и секретарь королевской четы, решила уйти в отставку по собственному желанию. Меган Маркл и принц Гарри вновь оказались в центре скандала, на сей раз парой недовольны защитники окружающей среды, ведь влюбленные слишком часто летают на частном самолете, что негативно сказывается на природе.

Так уж вышло, что помощница и секретарь Меган Маркл заботится о будущем планеты, в следствии чего и подала в отставку. Теперь Саманта Коэн будет заниматься благотворительностью напрямую связанно с сокращением выбросов углерода в окружающую среду. Женщина уже начала активно сотрудничать с организацией Cool Earth, целью которой является как раз предотвращение глобального потепление. Тем временем королевская чета не унывает, Гарри и Меган отправились в отпуск, после которого займутся поисками новой помощницы.