«Оставьте ребенка в покое»: Елена Яковлева поставила точку в истории об избиении своего сына

Денис Шальных полностью оправдывает свою фамилию, ведь он и предположить не мог, к чему приведет простая шалость, когда опубликовал пост о своем избиении в Instagram. Сын актрисы Елены Яковлевой написал, что якобы его избили неизвестные молодые люди на улице. Для чего Денису понадобилось так шутить — непонятно, но повышенного внимания от прессы он явно не ждал.

Как оказалось, никто молодого человека не был, утку про нападение он придумал сам, а началось все с того, что парень решил свести с лица татуировки, подобная процедура вызывает вполне заметные синяки, вот отсюда и пошла история. По словам Елены Яковлевой, она уже давно привыкла к подобным выходкам сына и ее очень радует, что скоро она сможет посмотреть на чистое лицо отпрыска, без татуировок. Хотя совсем недавно Денис уверял, что не расстанется со своими тату, но прошло совсем немного времени и все узнали, насколько его слова расходятся с делами.