Уходят лучшие: Санкт-Петербург простится с дирижером Марисом Янсонсом

1 декабря в возрасте 76 лет умер известный дирижер Марис Янсонс. Об этом сообщила Санкт-Петербургская филармония имени Шостаковича, где маэстро выступал с симфоническими оркестрами.

Латыш по национальности, он был сыном именитого советского дирижера Арвида Янсонса. Выдающийся артист родился в военном 1943 году и в последствии перенял у отца музыкальные навыки. Учился в Ленинградской государственной консерватории, а после покорил своим талантом всю Европу, сотрудничая с лучшими оркестровыми коллективами мира.

Маэстро Янсонс более десяти лет возглавлял Королевский оркестр Концертгебау, более пятнадцати лет — Симфонический оркестр Баварского радио. Имел звание Народного артиста РСФСР и премию «Грэмми» за исполнение 13-ой симфонии Шостаковича.

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Петербургская филармония предоставит свой Большой зал для церемонии прощания с дирижером, которая пройдет 5 декабря, начало в 10:30.