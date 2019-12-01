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Жена Богомазова пыталась наладить отношения с его бывшей супругой

По словам Виктории, она сама звонила Юлии.

Жена Богомазова пыталась наладить отношения с его бывшей супругой
Жена Богомазова нелестно отозвалась о его бывшей супруге/http://globallookpress.com/

Супруга экс-солиста группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что пыталась наладить отношения с его бывшей супругой Юлией. Она просила ее перестать ходить на ток-шоу и рассказывать о бывшем муже разные некрасивые истории.

«Она ходит на ток-шоу, чтобы получить деньги. Это чисто коммерческая история. У нее не сложилась личная жизнь. Сейчас она одна с тремя детьми. Она ради съемок соглашается на любые суммы. Я пыталась найти с ней общий язык. Звонила ей. Она мне сказала: «Почему, если мне предлагают деньги, я должна от них отказываться», — рассказала Виктория Богомазова.

Как она добавила, при первом знакомстве Гарик Богомазов честно ей сказал, что у него есть дочь Варвара от предыдущих отношений, которую он любит. «Гарик при мне делал платежи по алиментам бывшей жене. Знаю, что с дочкой он общался, когда та пришла на его концерт в Санкт-Петербурге», — заявила жена «Отпетого мошенника».

Как заметила Виктория, у нее не сложились отношения с Варварой. «Мое мнение: женщина должна научить своего ребенка, чтобы он любил своего отца. Там, к сожалению, не научили. Сейчас у Юли каждую весну или осень происходит обострение. Она идет на телевидение и рассказывает небылицы о бывшем муже», — сказала Виктория Богомазова.

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Виктория БогомазоваГарик Богомазовпрограмма "Звезды сошлись"
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Жена Богомазова пыталась наладить отношения с его бывшей супругой
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