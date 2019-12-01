Жена Богомазова объяснила, как образовался долг по алиментам «Отпетого мошенника»

Жена экс-солиста группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова Виктория в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему ее супруг задолжал огромную сумму по алиментам первой жене Юлии. Как известно, у него от женщины 19 лет назад родилась дочь Варвара.

«Долг по алиментам составлял примерно миллион рублей. Потом нашлись платежи, которые он делал. В итоге долг уменьшился до пятисот тысяч. Очень много сумм отдавалась Юлии наличкой. Она теперь считает это подарками. Их она в качестве алиментов не признает», — заявила Виктория Богомазова.

Как считает супруга экс-солиста «Отпетых мошенников», именно из-за алиментов у ее мужа начались проблемы с алкоголем. «Это был большой прессинг. Нам даже звонил Миша Гребенщиков. Он сказал: «Гарик, тебя тут в розыск объявили. По всем каналам показывают». Это очень тяжело психологически», — заметила она.

По словам Виктории Богомазовой, мужу она однажды выдвинула ультиматум. Или он бросает пить или они расходятся. «Однажды Гарик упал на керамическую плитку на кухне. Просто рухнул без сознания. Тогда и состоялся разговор. Или он не пьет или нам не по пути», — сказал Виктория Богомазова.