«Я давно хозяйка своей жизни»: Грановская не общается с новым составом «ВИА Гра»

Актриса и певица Надежда Грановская дала откровенное интервью изданию wday, в котором рассказала о том, как сложилась ее жизнь после ухода из легендарного коллектива «ВИА Гра». Сейчас звезда музыкальной группы успешно пробует себя на новой сцене, женщина исполняет одну из главных ролей в сериале «Ничто не случается дважды», который официально продлили на второй сезон.

Прежде всего Надежда объяснила загадку своей фамилии. Пять последних лет в паспорте у нее написано Уржумцева, но признает она только фамилию своего отца, Мейхер, хотя ее супруг не совсем с этим согласен. О детях певица рассказывает с нескрываемой гордостью, ведь ее старший сын Игорь поступил на факультет психологии, дочь Аня пошла во второй класс, а младшая Марийка успешно проявляет себя в домашнем обучении, в детский сад родители решили ее не отдавать.

«Я давно хозяйка своей жизни и в творчестве, и в бизнесе» —говорит о себе Грановская.

Разумеется, рассказала звезда и о «ВИА Гра». По ее словам, профессиональное развитие отдельно от коллектива дается ей заметно лучше. Общение с участницами музыкальной группы довольно редкое, а за новым составом коллектива Надежда даже не следит.