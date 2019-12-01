«Я вытащила его из «Чикаго»: Распутина реанимировала карьеру Киркорова

По словам звезды, они с поп-королем много лет назад помогли друг другу.

Певица Маша Распутина в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что много лет назад реанимировала карьеру поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, о котором все стали забывать.

«В 1994 году я ушла со сцены, а в 1999 я снова появилась с песней «Роза чайная». Мы ее исполнили с Филиппом Киркоровым. Я вытащила его из «Чикаго». Я ему помогла. Он тоже мне тогда очень помог. Он показал всем, что Маша Распутина жива», — заявила звездная исполнительница.

больше по теме Маша Распутина возобновляет сотрудничество с композитором Игорем Матетой По словам исполнительницы, в недалеком будущем можно ждать совместные хиты.

Отметим, что в начале двухтысячных годов поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров продюсировал мюзикл «Чикаго». Его все зрители могли увидеть на сцене московского театра Эстрады. Сам Киркоров в мюзикле исполнял главную мужскую роль. Отметим, что данную постановку публика приняла достаточно прохладно. Буквально через год мюзикл закрылся.

Маша Распутина стала широко известна после выхода альбома «Городская сумасшедшая» в начале девяностых годов. Вскоре она дебютировала на «Песне года». Затем вышел второй альбом звезды «Я родилась в Сибири», который сделал ее знаменитой на всю страну.