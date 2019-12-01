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«Бережно храню воспоминания»: Хлопков вспомнил роман с Ветлицкой

По словам лидера группы «Маленький принц», их отношения были недолгими.

«Бережно храню воспоминания»: Хлопков вспомнил роман с Ветлицкой
У Ветлицкой был роман с лидером группы "Маленький принц"/http://globallookpress.com/

Лидер группы «Маленький принц» Александр Хлопков в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о своем романе с певицей Натальей Ветлицкой. «Бережно храню воспоминания. Мы в группу «Мираж» пришли с ней с разницей в неделю. Искры вспыхнули. Юношеские чувства, о которых, конечно, не жалею», — заявил он.

Александр Хлопков. Фото
Хлопков вспомнил роман с Ветлицкой/Кадр из программы «Звезды сошлись»

По словам Александра Хлопкова, это была чистой воды юношеская влюбленность двух молодых людей. «Роман был недолгим. Это все быстро прошло. Она была инициатором расставания, но мне грех на нее обижаться. Она такой человек. Потом у нас была просто дружба. Бывает, позвонит среди ночи: «Я сейчас к тебе заеду». Я говорю: «Так я сейчас не один». Она отвечала: «Меня это не волнует», — рассказал музыкант.

Как сказал автор хита «Мы встретимся снова», Наталья Ветлицкая умеет дружить. Он пожелал, чтобы ее концерты в России прошли с успехом.

«От всей души желаю ей новых классных песен. Пусть она всегда собирает аншлаги», — заявил он.

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Тэги:

Александр ХлопковГруппа "Маленький принц"Наталья Ветлицкаяпрограмма "Звезды сошлись"
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«Бережно храню воспоминания»: Хлопков вспомнил роман с Ветлицкой
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