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Александр Хлопков из группы «Маленький принц» забрал дочь у первой жены

Яна сейчас живет в немецком Штутгарте недалеко от отца, который перебрался много лет назад в Германию.

Александр Хлопков из группы «Маленький принц» забрал дочь у первой жены
Хлопков из "Маленького принца" уехал жить в Германию/Кадр из программы "Звезды сошлись"

Певец Александр Хлопков из группы «Маленький принц», исполнитель легендарного хита «Мы встретимся снова», стал гостем программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. В студии он рассказал, что уже 21 год живет в Германии. Причем он забрал свою дочь Яну у первой жены. Девушка сейчас живет в немецком Штутгарте недалеко от папы.

Александр Хлопков. Фото
Хлопков уехал жить в Германию/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Супруга много лет назад устраивала свою личную жизнь. Я узнал, что наша дочь живет у бабушки. Настоял, чтобы она приехала ко мне в Германию. Жена понимала, что так будет лучше. Янка – папина дочка. Что касается супруги, то я понимаю, что такое решение далось ей непросто, это дорогого стоит. Не каждая мама на такое пойдет. Сейчас они общаются. У них свои отношения, в которые я не лезу. Что касается первой жены, то она просто оказалась не моей половинкой. Семь лет прожили вместе, а потом наступил кризис семейной жизни. Она сказала: «А давай разведемся». Я ответил: «А давай», — заявил Александр Хлопков.

По словам музыканта, в душе он по-прежнему москвич, несмотря на жизнь в Европе. Несколько лет назад он женился на этнической немке, которая раньше жила в России. «В Германии я занимаюсь семьей, музыкой. Летаю на концерты в Россию», — сказал он.

От новой супруги у него родилась дочь. Александр Хлопков сейчас счастлив в новых отношениях. При этом он признает, что всю жизнь его кормит одна песня.

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Тэги:

Александр ХлопковГерманияГруппа "Маленький принц"программа "Звезды сошлись"
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Александр Хлопков из группы «Маленький принц» забрал дочь у первой жены
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