Нарочно не придумаешь: в Брянске врачу-трансгендеру дали срок за «голое аниме»

Правоохранители определили, что обнаженным красавцам на рисунке нет 14 лет.

Необычная история произошла в Брянске. Местный суд отправил за решетку врача городской больницы за распространение порнографии с изображением несовершеннолетних. Если для вас это не достаточно невероятно, то добавим, что осужденная — трансгендер и раньше была мужчиной. Всё еще не впечатлены? Тогда контрольный «выстрел»: ее судили за публикацию в соцсети картинок аниме!

Об инциденте написала «Новая газета». По информации издания, доктор приговорена к трем годам лишения свободы за то, что выложила на своей странице ВК рисунки обнаженных персонажей японских мультсериалов. Специально проведенная экспертиза установила, что нарисованные «няшные куны» являются «лицами, не достигшими 14-летнего возраста».

Следствие шло с конца минувшего лета. Женщина подписала признание в совершенном правонарушении и сотрудничала со следствием. За помощью к адвокатам она не обращалась, так как не восприняла обвинение всерьез. А теперь у нее большие проблемы.

Во-первых Мишель, скорее всего, определят в мужскую колонию, так как по документам она еще мужчина (операцию не провела). А во-вторых, без специальных гормональных препаратов, которые она принимала, чтобы изменить свой облик, у нее может обостриться онкологическое заболевание.

Нестандартный, конечно, инцидент, но очень хочется узнать, как эксперт определял возраст нарисованных героев аниме.