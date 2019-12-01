НОВОСТИ

Нарочно не придумаешь: в Брянске врачу-трансгендеру дали срок за «голое аниме»

Правоохранители определили, что обнаженным красавцам на рисунке нет 14 лет.

Нарочно не придумаешь: в Брянске врачу-трансгендеру дали срок за «голое аниме»
Юные аниме-герои сыграли с доктором злую шутку. Фото: photo2000 via www.imago-images.d

Необычная история произошла в Брянске. Местный суд отправил за решетку врача городской больницы за распространение порнографии с изображением несовершеннолетних. Если для вас это не достаточно невероятно, то добавим, что осужденная — трансгендер и раньше была мужчиной. Всё еще не впечатлены? Тогда контрольный «выстрел»: ее судили за публикацию в соцсети картинок аниме!

Об инциденте написала «Новая газета». По информации издания, доктор приговорена к трем годам лишения свободы за то, что выложила на своей странице ВК рисунки обнаженных персонажей японских мультсериалов. Специально проведенная экспертиза установила, что нарисованные «няшные куны» являются «лицами, не достигшими 14-летнего возраста».

Следствие шло с конца минувшего лета. Женщина подписала признание в совершенном правонарушении и сотрудничала со следствием. За помощью к адвокатам она не обращалась, так как не восприняла обвинение всерьез. А теперь у нее большие проблемы.

Во-первых Мишель, скорее всего, определят в мужскую колонию, так как по документам она еще мужчина (операцию не провела). А во-вторых, без специальных гормональных препаратов, которые она принимала, чтобы изменить свой облик, у нее может обостриться онкологическое заболевание.

Нестандартный, конечно, инцидент, но очень хочется узнать, как эксперт определял возраст нарисованных героев аниме.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

анимеврачпорнографияПреступлениеприговорсудтрансгендер
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нарочно не придумаешь: в Брянске врачу-трансгендеру дали срок за «голое аниме»
Интересно?
Поделись с друзьями: