Экс-солист «А-Меги» Добрынин объяснил причины распада коллектива

По словам музыканта, каждый в их группе тянул одеяло на себя.

Бывший лидер популярной в девяностых годах группы «А-Мега» Олег Добрынин в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему группа 11 лет назад неожиданно для многих распалась.

«Мы тогда были совсем молоды. Каждый тянул одеяло на себя. Ребятам поступали заманчивые коммерческие предложения. Я пытался их удержать, но не смог. У меня не получилось. Все считают, что мы очень хорошо зарабатывали. Это не так. «А-Мега» — коммерческий проект. Продюсеры хорошо зарабатывали. У нас оставалось всего десять процентов от всех заработков и концертов», — заявил он.

По словам Олега Добрынина, сейчас он счастлив в браке. Его супругу зовут Виктория. Вместе они 11 лет, но свадьбу сыграли только четыре года назад. У них есть совместный ребенок. Сейчас музыкант выступает в ансамбле Покровского.

«Я остался в культуре и искусстве. Моя работа приносит мне удовольствие. А вообще у меня в планах реанимировать группу «А-Мега», — заявил он.

Группа «А-Мега» была основана в 1998 году композитором Андреем Грозным и продюсером Андреем Шлыковым. Исполняла гитарно-клавишную музыку.