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Экс-солист «А-Меги» Добрынин объяснил причины распада коллектива

По словам музыканта, каждый в их группе тянул одеяло на себя.

Экс-солист «А-Меги» Добрынин объяснил причины распада коллектива
Олег Добрынин рассказал, как распалась группа "А-Мега"/http://globallookpress.com/

Бывший лидер популярной в девяностых годах группы «А-Мега» Олег Добрынин в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему группа 11 лет назад неожиданно для многих распалась.

Олег Добрынин. Фото
Добрынин из «А-Меги» объяснил, почему коллектив распался/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Мы тогда были совсем молоды. Каждый тянул одеяло на себя. Ребятам поступали заманчивые коммерческие предложения. Я пытался их удержать, но не смог. У меня не получилось. Все считают, что мы очень хорошо зарабатывали. Это не так. «А-Мега» — коммерческий проект. Продюсеры хорошо зарабатывали. У нас оставалось всего десять процентов от всех заработков и концертов», — заявил он.

По словам Олега Добрынина, сейчас он счастлив в браке. Его супругу зовут Виктория. Вместе они 11 лет, но свадьбу сыграли только четыре года назад. У них есть совместный ребенок. Сейчас музыкант выступает в ансамбле Покровского.

«Я остался в культуре и искусстве. Моя работа приносит мне удовольствие. А вообще у меня в планах реанимировать группу «А-Мега», — заявил он.

Группа «А-Мега» была основана в 1998 году композитором Андреем Грозным и продюсером Андреем Шлыковым. Исполняла гитарно-клавишную музыку.

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Группа "А-Мега"Олег Добрынинпрограмма "Звезды сошлись"
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Экс-солист «А-Меги» Добрынин объяснил причины распада коллектива
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