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Хочешь бросить пить — спроси у нас как: Россию отметили за выдающуюся борьбу с алкоголизмом

ВОЗ признала, что российская политика в данном вопросе имела большой успех.

Хочешь бросить пить — спроси у нас как: Россию отметили за выдающуюся борьбу с алкоголизмом
Несмотря на стереотипы, в России стали меньше пить. Фото: Komsomolskaya Pravda

В России стали меньше пить. Об этом пишет французская газета Le Monde. Зарубежное издание сообщило, что в период с 2003 по 2016 годы потребление алкоголя на душу населения в РФ снизилось на 43%. Причинами этого журналисты называют политику Путина и культурную революцию.

Французы пишут, что опубликованные цифры фигурируют в октябрьском докладе Всемирной организации здравоохранения, в котором международное ведомство представляет прогресс Москвы в борьбе с алкоголизмом, как историю успеха, достойную быть уроком для других стран.

В докладе также сказано, что значительное сокращение потребления алкоголя поспособствовало увеличению продолжительности жизни в России. В 2018 году она достигла 78 лет у женщин и 68 лет у мужчин, в то время как в 90-ых эти показатели были, соответственно, 71 и 57.

Аж гордость пробирает за Россию от таких публикаций! А вы заметили, что жители нашей страны стали меньше пить?

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Хочешь бросить пить — спроси у нас как: Россию отметили за выдающуюся борьбу с алкоголизмом
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