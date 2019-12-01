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Экс-солистка «Балаган Лимитед» Громова работает воспитателем в детском саду

Первый состав коллектива сейчас выступает под названием «Че те надо?».

Экс-солистка «Балаган Лимитед» Громова работает воспитателем в детском саду
Экс-солистка "Балаган Лимитед" Громова рассказала о предательстве продюсера/Кадр из программы "Звезды сошлись"

Бывшая солистка группы «Балаган Лимитед» Елена Громова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как они создали группу и как с ними нехорошо обошелся продюсер музыкального коллектива Сергей Харин.

Группа "Че те надо?"
Группа «Че те надо?» сейчас редко гастролирует/https://vk.com/club5239367

«В 1997 году я работала продавцом на рынке, торговала печеньем. Виктор из нашей группы, к примеру, трудился на заводе. Нам дали в один прекрасный день 500 долларов на запись песни. Мы записали ее за триста долларов, а двести поделили между собой. Мы вообще-то пришли с готовым проектом, но через два года с нами нехорошо поступил продюсер», — заявила она.

По словам Громовой, в 1999 году она услышала интервью по радио с солистами группы «Балаган Лимитед». «Продюсер набрал других людей. На звонки он не отвечал. Он молодой парень. К нему пришли люди с большими деньгами. Вот у него крышу и снесло. Мы не хотели брать чужие идеи. Когда встал вопрос об уходе, то приняли решение уйти все вместе», — заметила певица.

По словам Громовой, сейчас их коллектив называется «Че те надо?». Именно эта песня сделала их мегапопулярными в девяностых. «Мы проиграли продюсеру все суды. Он зарегистрировал название группы в патентном бюро, поэтому нам пришлось по-другому назвать свой музыкальный коллектив», — заметила исполнительница.

Сейчас группа редко гастролирует. Сама Громова работает воспитателем в детском саду. Другие члены коллектива также трудятся в профессиях, далеких от шоу-бизнеса.

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Тэги:

Группа "Балаган Лимитед"Елена Громовапрограмма "Звезды сошлись"Сергей Харин
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Экс-солистка «Балаган Лимитед» Громова работает воспитателем в детском саду
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