«Однажды в… Бразилии»: Ди Каприо открестился от поджогов в лесах Амазонии

Сложные жизненные ситуации преследуют Леонардо Ди Каприо не только в кино, но и в реальности. Недавно президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил его в финансировании организаций, причастных к лесным пожарам в Амазонии.

Уточним, что в этом году в джунглях вокруг знаменитой реки выгорело несколько миллионов гектаров леса. Нынешнее правительство Бразилии обвиняют в том, что оно недостаточно внимания уделяет этим ЧП. А чиновники, в свою очередь, грешат на некие неправительственные организации, которые устраивают поджоги, а потом продают фотографии с горящими деревьями Всемирному фонду дикой природы (WWF), чтобы тот устраивал кампании по спасению экологии. Несколько таких «активистов» были задержаны недавно.

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Комментируя эту ситуацию на встрече со своими сторонниками, которая транслировалась на Facebook, Болсонару упомянул имя известного голливудского актера, который жертвует деньги WWF и тем самым, по мнению политика, финансирует пожары.

Лео не проигнорировал этот выпад главы Бразилии и опубликовал ответ на своей странице в Instagram. Он заявил, что поддерживает жителей страны, пытающихся спасти свое природное и культурное наследие, и горд этим.

«Но мы не финансировали организации, которые имеются в виду, хотя они и заслуживают поддержки», — добавил Ди Каприо.

Ну, конечно! Леса горят — Ди Каприо виноват! Может, он и в сибирских пожарах замешан?