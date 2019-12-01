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«Однажды в… Бразилии»: Ди Каприо открестился от поджогов в лесах Амазонии

Актер заверил, что поддерживает защитников природы.

«Однажды в… Бразилии»: Ди Каприо открестился от поджогов в лесах Амазонии
Леонардо Ди Каприо не виноват в горящих лесах. Ведь правда? Фото: AFLO

Сложные жизненные ситуации преследуют Леонардо Ди Каприо не только в кино, но и в реальности. Недавно президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил его в финансировании организаций, причастных к лесным пожарам в Амазонии.

Уточним, что в этом году в джунглях вокруг знаменитой реки выгорело несколько миллионов гектаров леса. Нынешнее правительство Бразилии обвиняют в том, что оно недостаточно внимания уделяет этим ЧП. А чиновники, в свою очередь, грешат на некие неправительственные организации, которые устраивают поджоги, а потом продают фотографии с горящими деревьями Всемирному фонду дикой природы (WWF), чтобы тот устраивал кампании по спасению экологии. Несколько таких «активистов» были задержаны недавно.

Комментируя эту ситуацию на встрече со своими сторонниками, которая транслировалась на Facebook, Болсонару упомянул имя известного голливудского актера, который жертвует деньги WWF и тем самым, по мнению политика, финансирует пожары.

Лео не проигнорировал этот выпад главы Бразилии и опубликовал ответ на своей странице в Instagram. Он заявил, что поддерживает жителей страны, пытающихся спасти свое природное и культурное наследие, и горд этим.

«Но мы не финансировали организации, которые имеются в виду, хотя они и заслуживают поддержки», — добавил Ди Каприо.

Ну, конечно! Леса горят — Ди Каприо виноват! Может, он и в сибирских пожарах замешан?

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WWFБразилияЛеонардо Ди КаприоЛесные пожарыНовости googleПожарыпрезидент Бразилииэкология
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«Однажды в… Бразилии»: Ди Каприо открестился от поджогов в лесах Амазонии
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