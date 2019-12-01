«Он получил 16 пуль»: Лихачева рассказала о жизни с криминальным авторитетом

Бывшая бэк-вокалистка Маши Распутиной Татьяна Лихачева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о своем первом муже бизнесмене Константине Пекинском. Мужчина занимался гостиничным бизнесом. Он был убит в 2002 году.

«Это была трагическая история. Мы познакомились с Костей, когда мне было 18 лет. Я ему помогала по работе. Но его бизнес был криминальным. Его расстреляли в 2002 году. Он получил 16 пуль», — заявила она.

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Интересно, что после этого Татьяна Лихачева снова вышла замуж. Она родила двух дочерей. Правда, с новым мужем она также не ужилась. Сейчас женщина с ним в разводе.

Кстати, сама Маша Распутина так и не смогла вспомнить, когда Татьяна Лихачева выступала в ее музыкальном коллективе. Оказалось, что это было в 1998 году. Сейчас женщина живет в шикарном особняке на Рублевке. Гости студии обвинили певицу, что она не сама заработала такие богатства. Правда, Татьяна Лихачева заметила, что всего добивалась сама. Однажды ей даже посчастливилось выступить перед принцем Монако, чем она сейчас очень гордится.