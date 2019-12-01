«Аня испугалась»: Семенович чуть не лишила глаза партнера по фигурному катанию

Певица Анна Семенович удивила своей забывчивостью на шоу «Секрет на миллион» от НТВ. Ведущая Лера Кудрявцева попросила певицу вспомнить, какие диагнозы из-за нее поставили врачи Владимиру Федорову, бывшему партнеру звезды по фигурному катанию.

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«По-моему, я разбила пяткой ему голову», — предположила Анна. И тут же попыталась оправдаться, заявив, что у нее было 4 сотрясения мозга и из-за этого она многие вещи плохо помнит.

Все оказалось намного страшнее – Федоров едва не лишился глаза.

«Я очень близко подъехал к Анне сзади, она толкает, пяточка вылетает наверх и попадает прямо мне в глаз, немножко в бровь. Аня испугалась, я испугался. Это была колото-резаная рана, все-таки это была пятка и лезвие. Наложили 7 или 8 швов, сказали, что сотрясение мозга», — рассказал бывший партнер Семенович.

Уже 20 лет он с женой и тремя детьми живет в Америке. Из спорта мужчина ушел из-за профессиональных заболеваний. Но ни о чем не жалеет, ведь у него теперь есть главное – его сын и две дочери.