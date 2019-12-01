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Раскрыт секрет красоты обворожительной Джанабаевой

Певицу можно смело отнести к тем женщинам, которые с годами становятся лишь привлекательнее. Многих интересует вопрос, как светской львице удается сохранить молодость.

Раскрыт секрет красоты обворожительной Джанабаевой
Альбина Джанабаева. Фото: Global Look Press

Накануне артистка Альбина Джанабаева выложила на своей странице в Instagram серию снимков. На них она запечатлена в белом пуховике и шапке того же цвета.

Чтобы, наконец, ощутить все волшебство наступившей зимы исполнительница вместе со своей семьей отправилась на каток, который ежегодно заливают в центре Красной площади, прямо напротив ГУМа.

«Герои наших любимых мультфильмов, горячие напитки, карусели, баранки и плюшки, а ещё запах живых елок и катание на коньках в самом сердце Москвы. Утепляйтесь и вперед!» ― рекомендует Альбина.

Но подписчиков, как всегда, больше заинтересовало другое — как 40-летней певице удается так молодо выглядеть в своем возрасте. Многие признались, что узнали ее на фото не сразу. При этом отметив, что она выглядит как девочка.

«Альбина, вы ведьма! Мы раскусили ваш секрет красоты», — пошутила фанатка.

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Раскрыт секрет красоты обворожительной Джанабаевой
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