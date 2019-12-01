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Стала известна «десятка» самых угоняемых автомобилей в Москве

Автоугонщики столицы России предпочитают похищать определенные марки машин.

Стала известна «десятка» самых угоняемых автомобилей в Москве
RAV4. Фото: instagram.com/toyotarussia

Владельцам автомобилей следует быть настороже, ведь информационное агентство ТАСС опубликовало список из десяти машин, которые чаще всего угоняют в столице России. Больше всего не повезло Toyota, эту марку с января по октябрь 2019 года угнали аж 221 раз. Второй в списке жертв оказалась Kia, эти автомобили уехали из рук своих владельцев 156 раз. Бронзовый приз получили авто марки Hyndai, их угнали 140 раз.

Остальные места в топ-10 разделили между собой Mazda, ВАЗ, BMW, Lexus, Ford, Nissan и Renault, их угоняли от 85 до 39 раз. Стоит отметить, что в прошлом году цифры были значительно скромнее, похоже, что сейчас автоугонщики стали заметно смелее. В 2018 году первая тройка машин по количеству угонов состояла из Mercedes (66 угонов), Kia (53 угона) и ВАЗ (34 угона). Как вы видите, цифры выросли в разы, зато владельцы Mercedes могут не волноваться за сохранность своих стальных коней.

Самый угоняемый автомобиль в России — Hyundai Solaris, на втором месте — Kia Rio, на третьем — Kia Ceed.

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Стала известна «десятка» самых угоняемых автомобилей в Москве
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