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Анна Семенович представила публике своего засекреченного брата

Кириллу 32 года, и он работает IT-специалистом.

Анна Семенович представила публике своего засекреченного брата
Анна Семенович. Фото Global look press.

Певица Анна Семенович в программе «Секрет на миллион» представила своего родного брата Кирилла, который младше ее на 7 лет. Мужчина работает IT-специалистом и не очень любит афишировать свое родство со знаменитой сестрой.

Звезда похвасталась, что когда-то именно она помогла брату определиться с профессией. В 21 год она закончила свою спортивную карьеру и вернулась из Америки в России, заработав за границей кругленькую сумму. Деньги Анна планировала потратить на шубу.

«Я хорошо представляла, как она будет выглядеть – длинная до пят с поясом, как на халате. И даже присмотрела одну на рынке. Но, уже приехав домой, увидела магазин техники и электроники и решила заглянуть в него. Там вспомнила о мечте брата купить компьютер», — рассказала певица.

Обуреваемая страстным желанием приобрести вожделенный мех, Семенович все-таки решила осуществить не свою мечту, а брата. И купила ему самый дорогой компьютер с самыми дорогими комплектующими. А на оставшиеся деньги приобрела еще родителям плазменный телевизор.

Кирилл, распаковав коробку от Анны, спросил: «Он мне навсегда?» И заплакал. Певица никогда не жалела о тех потраченных деньгах. «А шубу я себе купила уже через два-три года, работая в «Блестящих»», — сказала она.

Кирилл, пришедший на передачу, оказался очень скромным молодым человеком, явным интровертом. При этом откровенно неглупым и симпатичным, похожим на Анну. Свою непубличность он объяснил тем, что не желает как-то навредить своей персоной сестре. «Для нее известность – это работа. И я это понимаю», — сказал он.

Кирилл Семенович. Кадр из программы "Секрет на миллион". Фото
Кирилл Семенович. Кадр из программы «Секрет на миллион».
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Анна Семенович представила публике своего засекреченного брата
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