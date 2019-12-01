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«Отец для нее – кошелек»: экс-солист «Отпетых мошенников» Богомазов не помогает дочери

Наследнице исполнителя Варваре сейчас 19 лет.

«Отец для нее – кошелек»: экс-солист «Отпетых мошенников» Богомазов не помогает дочери
Богомазов не общается с дочерью/http://globallookpress.com/

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что не поддерживает связь со своей девятнадцатилетней дочерью Варварой. С мамой девушки Юлией он развелся много лет назад. Сейчас у него другая семья. Причем не так давно родился сын Георгий.

«Отец для нее – кошелек. Она так воспитана своей мамой. Сейчас мы не общаемся», — заявил Гарик Богомазов.

Сейчас, как он отметил, он много времени уделяет своей новой семье. Помогает жене с ребенком. После рождения сына прошло не так много времени. При этом Гарик Богомазов активно гастролирует. Он заметил, что чаще всего на корпоративах его просят спеть хит «Отпетых мошенников» «Люби меня люби». Артист отказался раскрыть сумму, которую он просит за участие в корпоративах. По его словам, финансами в его семье заведует жена.

При этом Богомазов признался, что в его жизни был период, когда он сорил деньгами. Финансы он спускал на девиц легкого поведения, много выпивал. Также одно время он много играл в покер. Правда, больших сумм не проигрывал. Он вовремя смог остановиться.

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Тэги:

Гарик БогомазовГруппа "Отпетые мошенники"программа "Звезды сошлись"
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«Отец для нее – кошелек»: экс-солист «Отпетых мошенников» Богомазов не помогает дочери
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