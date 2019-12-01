Экс-жена Глушакова после развода оставила за собой три квартиры в Москве

Дарья будет воспитывать двух дочерей на алименты от футболиста, а это порядка 500 тысяч рублей в месяц.

Экс-возлюбленная Дениса Глушакова родила от футболиста двоих детей: первенец пары — дочь Валерия появилась на свет в сентябре 2011 года. Девочке исполнилось восемь лет. В декабре 2016 года теперь уже бывшая избранница спортсмена подарила ему крошку Александру, малышка отметит свое трехлетие. Еще в феврале 2019 года супруги оформили развод. Заседание проходило в Никулинском суде. По одной из существующих версий, Дарья не смогла просить мужу измену. В качестве отступных девушка оставила за собой значительную собственность. Теперь экс-возлюбленная Глушакова владеет тремя квартирами в Москве, апартаментами в Сочи и загородным домом. Помимо всего прочего, двоих дочерей от Дениса бывшая жена спортсмена будет растить на алименты.

Полузащитник «Ахмата» ежемесячно будет выплачивать Дарье порядка 500 тысяч рублей. Эта сумма должна идти на нужды их общих наследников — питание, образование, одежду, отдых и все необходимое. Как пишет «Комсомольская правда» Денис отдаст экс-избраннице крупную сумму денег. Спортсмен должен возместит девушке около 100 миллионов рублей. Из них 80 миллионов — алименты, которые Глушаков задолжал Дарье, играя в «Спартаке». Еще 20 миллионов — часть компенсации, которую спортсмен получил после расторжения контракта с футбольным клубом.

Примечательно, что адвокат футболиста Марина Дубровская заявила, что дети Глушакова ни в чем не будут нуждаться. Представительница интересов спортсмена на суде назвала Дениса «хорошим отцом», который будет заботиться о своих дочерях, даже несмотря на разлад с экс-супругой.