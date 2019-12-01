«Теперь лезгинку можно танцевать»: Захарову сравнили с Орбакайте

Так, накануне директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова поздравила жителей страны с 1 декабря. Она опубликовала забавный снимок, на котором предстала в меховом головном уборе, подчеркнув, что очень любит носить шапки.
По мнению фолловеров, политику этот необычный образ очень идет. Кроме того, многих этот кадр развеселил, поэтому в комментариях посыпались разнообразные шутки. Каждый изо всех сил старался отличиться прекрасным чувством юмора.
«Теперь лезгинку можно танцевать», — иронично отметил пользователь Сети.
Примечательно, что дипломата несколько раз сравнили с артисткой Кристиной Орбакайте. Сразу несколько человек обнаружили поразительное сходство между ними.