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«Теперь лезгинку можно танцевать»: Захарову сравнили с Орбакайте

За жизнью дипломата в социальной сети Instagram следят более 160 тысяч человек. К слову, на своей личной странице она старается отойти от политической жизни и показывает себя настоящую - свой повседневный досуг, развлечения и даже урожай с любимой дачи.

«Теперь лезгинку можно танцевать»: Захарову сравнили с Орбакайте
Мария Захарова. Фото: Global Look Press

Так, накануне директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова поздравила жителей страны с 1 декабря. Она опубликовала забавный снимок, на котором предстала в меховом головном уборе, подчеркнув, что очень любит носить шапки.

По мнению фолловеров, политику этот необычный образ очень идет. Кроме того, многих этот кадр развеселил, поэтому в комментариях посыпались разнообразные шутки. Каждый изо всех сил старался отличиться прекрасным чувством юмора.

«Теперь лезгинку можно танцевать», — иронично отметил пользователь Сети.

Примечательно, что дипломата несколько раз сравнили с артисткой Кристиной Орбакайте. Сразу несколько человек обнаружили поразительное сходство между ними.

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Тэги:

Кристина ОрбакайтеМария Захароваполитик
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«Теперь лезгинку можно танцевать»: Захарову сравнили с Орбакайте
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