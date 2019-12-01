«Он много работает»: 36-летняя Алсу заговорила об отце своих детей

Певица не скрывает: воспитательным процессом в семье занимается она. В то время как муж делает все возможное для того, чтобы близкие ни в чем не нуждались.

От бизнесмена Яна Абрамова певица Алсу родила троих детей: старшей дочери пары Сафине в сентябре исполнилось тринадцать лет. У супругов также подрастают одиннадцатилетняя Микелла и трехлетний сын Рафаэль. По словам артистки, воспитательным процессом в семье руководит она. В то время как муж делает все возможное для того, чтобы близкие ни в чем не нуждались. Алсу не скрывает: ее супруг из-за постоянной занятости не так много времени проводит дома с детьми.

«Он много работает. Иногда приходится подключать папу. Слова «я сейчас папе скажу» действуют магически», — приводит «Домашний очаг» слова певицы.

При этом, по словам исполнительницы, она не может сказать, что Ян проявляет повышенную строгость по отношению к детям для того, чтобы они его боялись. Просто для дочерей и сына отец непоколебимый авторитет, утверждает Алсу.

Знаменитость настаивает на том, что их с Абрамовым дети четко понимают, что папа — глава семьи, поэтому всегда прислушиваются к его мнению. Когда младшая из дочерей певицы захотела принять участие в вокальном шоу «Голос. Дети», Алсу с мужем серьезно поговорили с наследницей, объяснив девочке, что на проекте выступят и другие талантливые дети. Певица полагала, что Микелла будет переживать из-за возможной неудачи на слепых прослушиваниях. Однако всем опасениям артистки не суждено было сбыться. Ее дочка попала в команду к украинской исполнительницы Светлане Лободе и смогла дойти до финала шоу.