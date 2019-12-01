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Семенович рассказала, как «увела» Костомарова от Навки

Татьяна признавалась, что долгое время обижалась на своего партнера.

Семенович рассказала, как «увела» Костомарова от Навки
Анна Семенович. Фото Михаила Фролова. КП.

Анна Семенович, будучи начинающей звездой фигурного катания, перешла дорожку Татьяне Навке. Роман Костомаров, партнер второй фигуристки, в какой-то момент неожиданно заявил ей, что уходит кататься в пару к Семенович. Как признавалась Татьяна, она очень долго переживала по этому поводу и была обижена на спортсмена. Однако на Анну зла не таила. «Надо быть дурочкой, чтобы отказаться от такого прекрасного партнера», — сказала она однажды на шоу «Секрет на миллион».

В новом выпуске программы Лера Кудрявцева не преминула спросить бывшую «Блестящую»: «Ты зачем увела Костомарова»?

«Здрасьте, увела!» – возмутилась певица. По ее словам, Костомаров постоянно ругался с Навкой. И это стало официальной версией, почему их тренер Наталья Линичук решила разлучить пару. Кроме того, советская фигуристка разбила и пару Семенович с Владимиром Федоровым, сделав рокировку между мужчинами.

Однако, по версии Семенович, причина была в другом. Она считает, тренер услышала о том, что Костомаров и Навка собираются уйти к Сергею Жулину. И, тем самым, предотвратила побег фигуристов из-под своего крыла.

«Таким образом она испортила два очень крутых дуэта. Мы попали в мясорубку», — сказала Семенович.

В итоге новые пары продержались всего год. После того, как Навка родила свою первую дочь, Костомаров к ней вернулся, а Федоров не смог работать с Семенович из-за проблем со здоровьем. Вскоре из спорта из-за травмы колена ушла и сама Семенович.

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Анна СеменовичНавкаРоман КостомаровСеменович последние новостиТатьяна Навка
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Семенович рассказала, как «увела» Костомарова от Навки
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