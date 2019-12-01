«Бусяка вкусный»: Собчак показала маленького сына на отдыхе

Как ведущей удается совмещать столько дел одновременно - работу сразу в нескольких проектах, съемки, замужество и воспитание сына - до сих пор остается для многих загадкой. Судя по всему, и сама звезда устала уже от такого бешеного графика, поэтому отправилась отдохнуть в теплые края.

Светская львица Ксения Собчак вместе с наследником Платоном прилетела на Мальдивские острова. Она щедро делится снимками и видео с курорта на своей странице в социальной сети Instagram.

больше по теме Нумеролог предрек Собчак рождение дочери Это счастливое событие произойдет в течение года.

Так, знаменитость выложила серию кадров, на которых она запечатлена вместе с малышом. Счастливые и улыбающиеся, они плескаются в море.

«Идеальное первое воскресенье зимы? Прилететь в рай», — отметила телеведущая.

Фолловеры пришли в восторг от семейной фотографии. Их умилил довольный малыш, которого с любовью обнимает звездная мама.

«Бусяка вкусный», ― написала восхищенная поклонница.

Кроме того, многие похвалили Ксению за то, что она увезла Платона из холодной Москвы. Ведь любому ребенку намного комфортнее копать песок на пляже, чем валяться в снегу.