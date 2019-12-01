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«Трагедия и глубокое одиночество»: Гобзева утешала похоронившую сына и внука Кустинскую

Сама актриса ушла из жизни в декабре 2012 года на 75-м году жизни.

«Трагедия и глубокое одиночество»: Гобзева утешала похоронившую сына и внука Кустинскую
Наталья Кустинская (Фото: кадр из фильма "Три плюс два")

Единственный сын Натальи Кустинской — актер Дмитрий Егоров (наследник артистки вместе с Кристиной Орбакайте снимался в ленте «Чучело». — Прим. ред.) — скончался в 2002 году. Для знаменитости эта потеря стала далеко не единственной — еще в младенчестве умер ее внук. В недавнем интервью бывшая актриса, а ныне инокиня Русской православной церкви Ольга Гобзева призналась, что как могла утешала похоронившую самых близких людей Наталью Николаевну. По ее словам, Кустинской довелось столкнуться с «глубоким одиночеством и трагедией». Ольге Фроловне казалось, что с потерей сына актриса из фильма «Два плюс три» потеряла какой-то внутренний стержень.

Делясь воспоминаниями о ныне покойной Кустинской, инокиня подметила, что всегда считала Наталью Николаевну умным и достойным человеком. Гобзева могла подолгу беседовать по телефону с актрисой, поддерживая ее в трудную минуту.

Сын натальи Кустинской - Дмитрий Егоров
Сын Натальи Кустинской снимался в ленте «Чучело» вместе с Кристиной Орбакайте (Фото: кадр из фильма «Чучело»)

«Сын у нее умер и внук. Ничего, кроме утешения и сочувствия, быть не могло… Мне жалко было Наташу», — отметила Ольга Фроловна в интервью «Московскому комсомольцу».

По мнению инокини, люди не вправе судить других или говорить, что они неправильно прожили свою судьбу, совершая ошибки, которые впоследствии и стали причиной всех несчастий. Гобзева уверена, что немногие способны демонстрировать свои чувства окружающим, иногда за внешней маской может скрываться горе.

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дети звездЗвездные детиНаталья КустинскаяОльга Гобзева
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«Трагедия и глубокое одиночество»: Гобзева утешала похоронившую сына и внука Кустинскую
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