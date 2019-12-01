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Солистом «Ласкового мая» стал Кобзов

Исполнитель по своим вокальным данным напоминает самого продюсера.

Солистом «Ласкового мая» стал Кобзов
Максим Кобзов. Фото https://www.instagram.com/maksimkobzov/

Андрей Разин наконец-то нашел солиста для своей группы «Ласковый май». Вопреки ожиданиям многочисленных поклонников Никиты Малинина, счастливчиком оказался вовсе не он. А Максим Кобзов, который исполнил на «Битве хоров» песню «Седая ночь».

Напомним, около трех месяцев назад Разин объявил о поиске нового солиста «Ласкового мая». И, как раз в это время он встретился с Никитой Малининым, обсудив с ним некоторое сотрудничество. О чем именно они разговаривали, продюсер не сообщил, но не трудно было догадаться, что речь шла как раз о вхождении Никиты в состав группы. Видимо, что-то у музыкальных деятелей не срослось. А вот с Кобзовым получилось.

«Теперь он принял решение переехать жить из Челябинска в Москву вместе со своей семьей, где мы предоставили ему квартиру и взяли его в проект. Максим заключил контракт на 10 лет с «Дискотекой «Союз»» и, надеюсь, что он в этом проекте будет не только ведущим, но и запоет как свои песни, так и песни группы «Ласковый май»», — написал Разин в своем блоге.

Судя по всему, понятие «Ласковый май» теперь достаточно плавающее, если музыкант может то запеть, то не запеть песни группы.

Любопытно, что манера исполнения Максима Кобзова напоминает фирменный стиль самого продюсера. А внешность — фактически копия Никиты Малинина.

А как считаете Максим Кобзов похоже поет на Андрея Разина?

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«Ласковый май»Андрей Разингруппа "Ласковый май"Группа «Ласковый май»
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Солистом «Ласкового мая» стал Кобзов
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