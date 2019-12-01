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Измученная бессонницей Асмус снова разнылась от усталости

Несмотря на то, что артистка часто подвергается обсуждениям, сама она редко дает реакцию на это. Поэтому ее видеообращение к журналистам можно смело назвать настоящей сенсацией.

Измученная бессонницей Асмус снова разнылась от усталости
Кристина Асмус. Фото: Global Look Press

Актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram-аккаунте запись, в которой рассказала о своем плотном рабочем графике. Ей предстоит съездить на интервью и на репетицию. Вечером звезда выступит на театральной сцене, после чего отправится на мероприятие, посвященное проекту «Вернувшиеся».

По словам супруги Гарика Харламова, за последние три дня она спала всего лишь три часа. Кроме того, она в очередной раз напомнила о своей больной спине и повышенной температуре.

Тем не менее, она опровергает слова СМИ о том, что съемки ей даются тяжело. «Дорогие журналисты, я очень вас прошу перестать клеветать», — взмолилась Кристина.

«Я люблю свою работу», — иронично добавила Асмус.

Поклонников знаменитости не впечатлил своего рода крик души. Они ехидно отметили, что даже в этой записи девушка умудрилась распустить нюни.

«Вы делаете то, что вам нравится. Хорошо на этом зарабатываете. Так молчите, потому что никому не интересно слушать, как вы ноете. Можно подумать, вы одна такая», — высказала свое недовольство подписчица.

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Измученная бессонницей Асмус снова разнылась от усталости
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