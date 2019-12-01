«Меня постригли. Был шок»: актриса Гобзева вспомнила, как ушла в монастырь

Ольга Гобзева снималась в таких картинах, как «Застава Ильича» (1964), «Старый дом» (1969), «Однажды, 20 лет спустя» (1980), «Нетерпение души» (1987), «Мальчики» (1990) и во многих других лентах. Однако в 1992 году артистка решила уйти из кино, оставив выбранную ранее профессию. Позже стало известно, что Ольга Фроловна стала инокиней Русской православной церкви. Актриса приняла монашеский постриг в Свято-Введенском женском монастыре.

Вспоминая о событиях тех лет, Гобзева, которой в марте исполнилось 76 лет, призналась, что ее никто не посылал в монахини. Ничего подобного ей раньше и в голову не могло прийти. У Ольги был свой духовный наставник, и однажды актриса попросила у него благословения. По словам инокини, тогда ее пригласили поговеть в один из монастырей. С разрешения батюшки Гобзева согласилась на эту поездку.

Ольга Фроловна держала строжайший пост три дня. По ее словам, в первые дни в монастыре никто вообще ничего не ел. Спустя некоторое время им удалось встретиться с владыкой, он лично благословил ее и других послушниц. На тот момент Гобзева провела на территории женского монастыря всего несколько дней.

«Воскресенье первой недели поста заканчивалось праздником Торжества православия. И меня постригли. Был шок», — делилась воспоминаниями с «Московским комсомольцем» инокиня.

По словам Гобзевой, в глубине души она понимала, что с ней происходит что-то правильное и глубокое, однако на внешнем уровне все воспринималось немного иначе. Бывшая актриса подметила: кто-то мог подумать, что произошедшее было сделано исключительно по «блату». Однако сама инокиня уверяет, что не допускает даже мысли о подобном.

Какое-то время Ольга Фроловна поддерживала дружбу с коллегами по сцене. Бывшая артистка тесно общалась и с Натальей Кустинской. Напомним, что советская и российская актриса скончалась в декабре 2012 года на 75-м году жизни.