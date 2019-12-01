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Серова обвинили в выступлении подшофе

Однако поклонники заступились за своего любимца.

Серова обвинили в выступлении подшофе
Александр Серов. Фото Global look press

Александр Серов в последнее время частенько упоминается в СМИ. Чаще всего под расход идет частная жизнь артиста. В этот раз паблик Versiya.info.media узрел в поведении певца поведение, характерное для человека в алкогольном опьянении.

«Ножки заплетаются, танцы не получаются: «веселенький» Серов чуть не упал», — подписали они свое обличительное видео.

Однако многие поклонники музыканта не поддержали заданный пабликом тон. «И где он чуть не упал? И где ножки заплетаются? Выйдите, спойте, как он! Слабо? Да, для этого талант нужен. А языком трепать каждый может!», «Журналисты, отстаньте от Серова! Его голос – лучше всех!», «Нормально ушел со сцены. Ничего у него не заплетается. За такой голос ему можно многое простить», — можно увидеть в комментариях к посту.

Любопытно, что в блоге самого Александра Серова ситуация обратная – вот где полно критики! В основном замечания фолловеров касаются внешнего вида артиста.

«Песня понравилась, Вы — музыкант от Бога, голос волшебный, очень любим Ваши песни. Но, Александр, артист должен всегда держать форму на сцене, займитесь оздоровлением тела, приведите фигуру в порядок! И не выходите на сцену в джинсах, Вам идет классика», «Как всегда на высоте, только надо похудеть!», «Дорогие наши певцы, выходите на сцену в мужских нормальных костюмах. Вы не представляете, как это женщинам нравится, вы смотритесь настоящими мужчинами», — написали поклонники звезды.

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Серова обвинили в выступлении подшофе
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