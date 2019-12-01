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«Голая?»: Бузова поделилась соблазнительным снимком

Ведущая «Дома-2» любит удивлять своих поклонников. Будь то яркие образы, танцы эротического характера или «полуобнаженные» кадры в Instagram.

«Голая?»: Бузова поделилась соблазнительным снимком
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Накануне певица Ольга Бузова опубликовала на своей личной странице в Сети довольно откровенное фото. Она предстала обнаженной, прикрыв все самые интересные места огромным букетом ромашек.

Таким образом исполнительница выразила признание своим фанатам из Тулы. В этом городе 30 ноября она выступила с концертом.

Ольга Бузова. Фото: https://www.instagram.com/buzova86
Ольга Бузова. Фото: https://www.instagram.com/buzova86

«Тула – любовь. Наша любовь с вами постоянная и взаимная. Спасибо за невероятную поддержку. Ваша Оля», – от всей души поблагодарила артистка.

Тем временем многих подписчиков смутило то, что Бузова выложила снимок, где она без одежды. «Ты там голая что ли?» – не скрывали своего удивления фолловеры.

Но большинство поспешили отметить, что Ольга, как всегда, обворожительна. «Шикарная», «Крутышка», – восторгались преданные поклонники.

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«Голая?»: Бузова поделилась соблазнительным снимком
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