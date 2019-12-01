«Голая?»: Бузова поделилась соблазнительным снимком

Накануне певица Ольга Бузова опубликовала на своей личной странице в Сети довольно откровенное фото. Она предстала обнаженной, прикрыв все самые интересные места огромным букетом ромашек.
Таким образом исполнительница выразила признание своим фанатам из Тулы. В этом городе 30 ноября она выступила с концертом.
«Тула – любовь. Наша любовь с вами постоянная и взаимная. Спасибо за невероятную поддержку. Ваша Оля», – от всей души поблагодарила артистка.
Тем временем многих подписчиков смутило то, что Бузова выложила снимок, где она без одежды. «Ты там голая что ли?» – не скрывали своего удивления фолловеры.
Но большинство поспешили отметить, что Ольга, как всегда, обворожительна. «Шикарная», «Крутышка», – восторгались преданные поклонники.