«Не нагулялась»: Семенович честно рассказала, как бросила гражданского мужа

Даниил Мишин мечтал о семье и детях, а Анне хотелось еще больше узнать жизнь и построить карьеру.

С 18-ти до 23-х лет Анна Семенович состояла в гражданском браке с продюсером Даниилом Мишиным. Их роман начался, когда певица еще занималась спортом в России и продолжился в Америке. Однако предложение мужчины пожениться официально певица категорически отвергла.

Музыкальный деятель вложил в Анну немало душевных сил и финансов. Пока девушка жила в Америке (там она тренировалась как фигуристка), он платил за ее гостиничный номер 53 доллара в день, хотя русским спортсменам предоставляли жилье. Но парень решил, что его возлюбленной будет так комфортней. В итоге эти траты вылились в чек на сумму в 38 тыс. долларов.

После того, как Анна получила травму колена, она вернулась домой с твердым намерением начать карьеру певицы. Тогда специально для Семенович Мишин создает вначале группу «Латекс», а затем и «Ангелы Чарли». В то время, по словам звезды, ей многое хотелось попробовать, а у возлюбленного были совсем другие планы на жизнь.

«До 21 года я себе отказывала во всем. Даня был постарше меня, ему было уже лет 26, он многое видел, всю жизнь проработал в шоу-бизнесе, уже нагулялся, ему хотелось семьи, спокойствия. А меня понесло! Я хотела есть, поправилась сразу на 15 кг, я хотела пробовать алкоголь, петь в караоке, ходить по дискотекам. До 21 года я ни разу на дискотеке не была! Я мечтала о карьере певицы, постоянно занималась вокалом. И он, что говорить, не выдержал этого», — рассказала Семенович на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Певица призналась, что сейчас ни за что бы не отпустила такого мужчину, но тогда она не могла поступить иначе, ведь ее главная задача была – не семья, а карьера.