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Леонтьев заявил об окончании сольной карьеры

Музыкант начал свой карьерный путь еще в далеких 70-х. За это время он получил множество премий, звание народного артиста РФ и по истине стал любимцем публики.

Леонтьев заявил об окончании сольной карьеры
Валерий Леонтьев. Фото: Global Look Press

Недавно на одном из музыкальных фестивалей певец Валерий Леонтьев заявил, что планирует закончить музыкальную карьеру. «Курить бросил, пить бросил, на следующий год планы – бросить работать», — признался композитор в беседе с корреспондентом издания «Комсомольская правда».

Позже стало известно, что это была всего лишь безобидная шутка. Пока артист не собирается уходить со сцены и будет дальше радовать своих слушателей исполнением легендарных хитов.

А на счет пагубных привычек — алкоголя и никотина — он сказал правду. Ему удалось отказаться от сигарет, хотя раньше он выкуривал по две пачки в день. к слову, в этом ему помогли никотиновые жвачки. Кроме того, уже больше года звезда не прикасается к спиртным напиткам.

«Раньше мог с друзьями выпить красного грузинского винца. Сейчас завязал и с этим», — поведал Леонтьев.

Также Валерий рассказал, что стал рациональнее относиться к тратам на одежду. По его словам, ему просто-напросто стало жалко выкидывать столько денег на наряды, зная, что через год все они окажутся в кладовке.

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Леонтьев заявил об окончании сольной карьеры
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