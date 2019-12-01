«А у меня – гав-гав»: Киркоров и Басков рассекретили свои утренние голоса

Два заклятых друга даже спят рядом во время перелета.

Игорь Крутой продолжает свой юбилейный гастрольный тур. Он объездил немало городов России и заглянул в соседние государства. Трудовыми буднями звезд, занятых в концерте, композитор активно делится в своем блоге.

Плотный рабочий график заставляет музыкантов ночевать прямо на борту самолета. С каким настроением просыпаются звезды, теперь можно судить по видео Крутого в Instagram.

К примеру, Николай Басков, только открыв глаза, начинает петь шикарным, абсолютно чистым голосом, без всякой предварительной распевки. В кадре кто-то из женщин удивился: «Это у тебя с самого утра такой голос»? «Да», — ответил Николай. И тут же обратился к своему соседу Филиппу Киркорову. «А у тебя какой голос с утра?» — спросил он у заклятого друга. «А у меня – гав-гав», — пошутил король поп-сцены и стал лениво лаять на камеру.