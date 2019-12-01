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«Логика курицы»: Хилькевич раскритиковали за несправедливое высказывание про русских мужчин

Звезда уже больше четырех замужем за бизнесменом Артуром Волковым, который родом из Армении. Видимо, именно по этой причине девушка позволяет нелицеприятно отзываться о русских мужчинах.

«Логика курицы»: Хилькевич раскритиковали за несправедливое высказывание про русских мужчин
Анна Хилькевич. Фото: Global Look Press

Все началось с того, что актриса Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за русских представителей сильного пола. Она утверждает, что они пьют, ленятся и не любят помогать женщинам.

Эту тему в своем микроблоге затронула известный скандальный блогер Лена Миро. По ее мнению, звезду на такие мысли подтолкнули именно отношения с кавказским мужчиной.

«Муж нерусский? Буду хулить русских! Русский? Буду хвалить! Вот логика курицы», — презрительно заявила автор.

Блогер категорически не согласна с позицией супруги Волкова. Особенно, в отношении помощи. Лена убеждена, что в нынешнем веке женщины настолько самостоятельны, что просто не имеют права возлагать все трудности на мужские плечи.

«Вы все можете сами. Не хотите? Просить и ныть — не выход. Это вызывает лишь отвращение», — отметила писательница.

По словам Миро,  нужно самой хотеть и и уметь помочь партнеру в нужный час. Только в этом случае будет отдача. «Заботится тот, кто чувствует о себе заботу, а не тот, кого долбают претензиями», — подчеркнула Лена.

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Тэги:

Анна ХилькевичЛена Миро
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«Логика курицы»: Хилькевич раскритиковали за несправедливое высказывание про русских мужчин
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