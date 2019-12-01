«Я себя уважаю»: Семенович отказалась от 3 млн рублей за знакомство с миллиардером

Анна Семенович в программе «Секрет на миллион» призналась, что к ней достаточно часто поступают непристойные предложения от богатых мужчин. Одно из них было совсем недавно.

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На личный номер ее телефона позвонила некая девушка, которая якобы встречалась с ней на одной из вечеринок. Несмотря на то, что Анна так и не смогла вспомнить ее, сводница продолжила разговор, называла звезду на «ты». Дальнейшее предложение шокировало певицу – позвонившая предложила ей встретиться со своим боссом-миллиардером за 3 млн рублей.

«С такими предложениями мне больше не звоните. Я не девушка по вызову, себя ценю и уважаю. Слава Богу, в личной жизни у меня тоже все хорошо, ни с кем знакомиться я не собираюсь», — сказала Семенович и бросила трубку.

Однако девица на том конце провода не унималась. По завершении звонка она написала сообщение, удивившись реакции Анны: «Тебе три ляма лишние? Он может до пяти поднять». Что должна была сделать Семенович за эти деньги, до конца не известно, поскольку звезда решила не продолжать диалог с настойчивой девушкой и заблокировала ее номер.

Любопытно, что роль свахи однажды взял на себя и Стас Костюшкин. Он признался, что когда-то предлагал певице встретиться с его богатым знакомым за 25 тыс. долларов. Звезда отвергла и это предложение.