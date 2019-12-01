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Гномыч на модном показе чуть не протаранил детей Киркорова

Однако малыш успел вовремя изменить курс и избежать инцидента.

Гномыч на модном показе чуть не протаранил детей Киркорова
Саша Плющенко и Надя Навка. Фото Владимира Веленгурина. КП.

На предновогоднем детском модном показе, который устраивал салон «Даниэль», чуть не случился казус. Саша Плющенко едва-едва не сбил с ног Мартина и Аллу-Викторию Киркоровых.

Мальчик очень уверенной походкой прошел до конца подиума, повернул обратно и, не сбавляя скорости, направился прямиком на идущих ему навстречу наследников короля российский эстрады. Казалось, что столкновение неизбежно. Однако «лобовухи» удалось избежать, юный фигурист сделал резкий виток вокруг Аллы и Мартина и спокойно завершил свой путь. Все-таки спортивный опыт дает о себе знать!

На прошедшем показе, кроме детей Киркорова и Плющенко, выступили в качестве моделей дочь Татьяны Навки Надя, сын Юлии Барановской Арсений, восходящая звезда мировых подиумов Алиса Брострем и другие известные отпрыски. Начинающие модели демонстрировали вещи от знаменитых домов моды и брендов — от Gucci до Dolce & Gabbana.

Кстати, выражение лица Саши Плющенко и в этот раз было традиционно недовольным. Мальчик в последнее время все чаще жалуется на усталость, нередко малыш срывается и кричит на своих родителей, которые загрузили его работой по полной.

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Гномыч на модном показе чуть не протаранил детей Киркорова
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