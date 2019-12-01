«Гениально!»: Собчак пришла в восторг от пародии на себя

Ксения Собчак высоко оценила творчество пародиста Ильи Сатира. Артист высмеял ее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

В своем сюжете Илья прошелся по заносчивости ведущей, ее стараниях быть в тренде и на одной волне с молодежью. Как ни странно, но довольно дерзкая пародия пришлась Собчак по вкусу.

В своем блоге она написала: «Какой все-таки талантливый человек — пародист Илья Сатир. Гениально сделанная и очень точная пародия в трендах YouTube! Срочно туда!»

По словам журналистки, ее задевают только те вещи, которые реально про нее. А те, что она не воспринимает на свой счет, не вызывают никаких эмоций. Судя по тому, что пародия ей понравилась, она не очень-то согласна с ее содержанием. Тем не менее, пригласила всех на YouTube смотреть сюжет. Видимо, звезда посчитала, что дополнительная реклама ее программе лишней не будет.