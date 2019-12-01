НОВОСТИ

Галкин в нелепой шапке продемонстрировал свое недоброе утро

Юморист признался, что ему тяжело рано вставать.

Галкин в нелепой шапке продемонстрировал свое недоброе утро
Пугачева и Галкин. Фото КП / Global look press.

Утро в замке ничем не отличается от начала дня в какой-нибудь «хрущевке». По крайней мере, судя по виду юмориста Максима Галкина. То же заспанное выражение лица, та же тяжесть в голосе, тот же демократичный облик — курка да кроличья шапка. Видео с «недобрым утром» артист разместил у себя в stories Instagram.

На каком чердаке супруг Пугачевой откопал этот нелепый меховой головной убор, никому неизвестно. Но, видимо, зацепил он его не по-детски. И, хотя все понимают, что комик надел его вовсе не из-за снега за окном, смотрится шапка на Галкине удивительно гармонично — все-таки комик.

Кстати, на видео можно рассмотреть замок Пугачевой: огромные люстры и устрашающие скульптуры. На фоне каркающей вороны впечатление складывается не самое доброе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Пугачева и Максим ГалкинМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Галкин в нелепой шапке продемонстрировал свое недоброе утро
Интересно?
Поделись с друзьями: