Галкин в нелепой шапке продемонстрировал свое недоброе утро

Юморист признался, что ему тяжело рано вставать.

Утро в замке ничем не отличается от начала дня в какой-нибудь «хрущевке». По крайней мере, судя по виду юмориста Максима Галкина. То же заспанное выражение лица, та же тяжесть в голосе, тот же демократичный облик — курка да кроличья шапка. Видео с «недобрым утром» артист разместил у себя в stories Instagram.

На каком чердаке супруг Пугачевой откопал этот нелепый меховой головной убор, никому неизвестно. Но, видимо, зацепил он его не по-детски. И, хотя все понимают, что комик надел его вовсе не из-за снега за окном, смотрится шапка на Галкине удивительно гармонично — все-таки комик.

Кстати, на видео можно рассмотреть замок Пугачевой: огромные люстры и устрашающие скульптуры. На фоне каркающей вороны впечатление складывается не самое доброе.