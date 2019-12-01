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«Самой жутковато»: «Мантра» Дакоты довела людей до обмороков

Уже на два концерта подряд приезжала скорая помощь.

«Самой жутковато»: «Мантра» Дакоты довела людей до обмороков
Рита Дакота. Фото Global look press

Рита Дакота призналась, что на ее концертах в последнее время зрители часто стали падать в обморок. Этот факт певица объясняет мистическим воздействием своей песни «Мантра».

Уже два концерта подряд потерявших сознание зрителей Дакоты увозят с концерта на скорой помощи.

«Мы стараемся не пугать людей и не останавливать концерт надолго, но наши организаторы и охрана всегда делают все возможное, чтобы оперативно решить вопрос и привести в сознание ребят. Занятно, что каждый раз это происходит на одной и той же песне, на «Мантре», — рассказала звезда.

Теперь, чтобы предотвратить подобную ситуацию, охранники выходят в зрительный зал как раз перед началом мистической песни. По словам Дакоты, пока серьезно пострадавших нет, все упавшие живы и хорошо себя чувствуют.

«Вот такая загадочная эта песня. Самой немного жутковато, если честно. Много в ней силы, много эмоций она пробуждает, и у меня в том числе. Иногда я прямо «отлетаю» на ней на концертах, а наш звукорежиссер несколько раз чуть не отъезжал, пока сводил ее. Короче, магия, не иначе. Не знаю, как еще объяснить», — поделилась своими впечатлениями певица в личном блоге.

Любопытно, что поклонники Риты не разделили ее мистического настроя. Многие поддержали идею о том, что зрительный зал был просто-напросто переполнен. И, чтобы этого не происходило, нужно не охранников вызывать, а билетов продавать умеренное количество.

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«Самой жутковато»: «Мантра» Дакоты довела людей до обмороков
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