Рудковской предрекли банкротство и охлаждение семейных отношений

Астропсихолог Ирина Фалькао сделала прогноз на новый 2020-й год для Яны Рудковской, которая запланировала на будущее немало планов. О том, суждено ли им исполниться и что еще ожидает семью продюсера пишет издание «Дни.ру».

По словам эзотерика, Яна и ее муж Евгений Плющенко могут серьезно отдалиться друг от друга из-за множества своих проектов, во время реализации которых они пересекаться не будут. Скажутся и разнонаправленные интересы: Рудковская предпочитает тусовки, а Евгений – уединенный отдых на природе.

Фалькао утверждает, что в следующем году продюсер сосредоточится на зарабатывании денег, ей захочется еще больше демонстрировать свой достаток. Потому можно ожидать приобретение очень дорогих и статусных вещей: машин, недвижимости.

Как отмечает Ирина, вполне возможно, что Рудковская издаст книгу собственного сочинения или откроет обучающие курсы. Не исключает эксперт и того, что продюсер может потерять крупную сумму денег и неудачных инвестициях.

«Обострятся и отношения дома, вырастет нервозность, захочется все бросить и уехать подальше. У супругов могут появиться тайны друг от друга, возрастет игнорирование нужд друг друга, возникнет охлаждение», — заключила эзотерик.