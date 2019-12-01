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«Одни косточки торчат»: Боня пожаловалась, что не может поправиться

Вес светской львицы по-прежнему составляет 50 килограммов.

«Одни косточки торчат»: Боня пожаловалась, что не может поправиться
ВИКТОРИЯ БОНЯ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Переехав на постоянное место жительство в Великобританию, Виктория Боня, тем не менее, немного времени не проводит на Туманном Альбионе. Она разъезжает по работе и отдыхает. Например, недавно отметить свое 40-летие светская львица отправилась на Мальдивы – одно из любимых мест Вики.

В своей очередной публикации в социальной сети Instagram она пожаловалась, что новая попытка немного набрать вес у нее ничем не увенчалась.

«Ела я ела, все пыталась отъесться и что вы думаете? Сейчас встала на весы и мой вес снова 50 кг. Уже смех сквозь слезы! Девочки, ну скажите мне, что за фигня? Как мне удержать вес?? Опять одни косточки торчат. Что мне делать??? Меня реально волнует этот вопрос!», — обратилась к своим подписчицам Виктория Боня.

Кто-то из комментаторов предложит налегать на мучное, снова забеременеть и родить, просто отпустить ситуацию и не думать о весе. Но нашлись и те, кто особенно не поверил звезде Instagram.

«Виктория, с чего вдруг так у вас? Раньше вы худели, да и сейчас тоже на диете сидите… зачем это вранье!?», — замечает одна из подписчиц.

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ВеликобританияВика БоняВиктория БоняМальдивыстройная фигура
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«Одни косточки торчат»: Боня пожаловалась, что не может поправиться
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