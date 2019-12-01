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«Политика ему не нужна»: Винокур прокомментировал слухи о президентских амбициях Галкина

Ранее в СМИ Максима Галкина начали называть кандидатом на пост главы государства.

«Политика ему не нужна»: Винокур прокомментировал слухи о президентских амбициях Галкина
Владимир Винокур. Фото: globallookpress.com

Коллеги юмориста Максима Галкина начали комментировать появившуюся недавно информацию о президентских амбициях. Одним из них стал Владимир Винокур, который в беседе с журналистом издания «URA.RU» похвалил Максима за то, что решил не заниматься политикой.

«То, что его начали называть кандидатом в президенты — это была неимоверная глупость», — заметил Владимир Винокур.

По словам звезды, всю историю по поводу этого средства массовой информации раздули и раскачали самостоятельно, в то время как сам артист, баллотироваться никуда не собирается. Галкин – человек и артист самодостаточный и умный. А всем заинтересовавшимся скандальными новостями Владимир посоветовал поскорее забыть о политических амбициях своего коллеги. Галкин остановился на карьере артиста и правильно сделал.

Напомним, весь сыр бор разгорелся после того, как на гастролях в Новосибирске он со сцены раскритиковал федеральные каналы за цензуру.

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«Политика ему не нужна»: Винокур прокомментировал слухи о президентских амбициях Галкина
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