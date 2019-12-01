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Анна Семенович уменьшила грудь с девятого до пятого размера

Певице поставили неутешительный диагноз.

Анна Семенович уменьшила грудь с девятого до пятого размера
АННА СЕМЕНОВИЧ. ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ ТЕЛЕКАНАЛ НТВ

Пышные формы Анны Семенович будоражат воображение мужчин, а у некоторых дам вызывает откровенную зависть. Злопыхатели постоянно замечают, что все у певицы ненастоящее и без вмешательства пластических хирургов дело не обошлось. В программе «Секрет на миллион» Анна призналась, что на операционный стол она попадала. Только цель была не увеличить, а, наоборот, уменьшить грудь.

Дело в том, что из-за генов и стресса пять лет назад у Семенович случился гормональный сбой. Она набрала вес, а грудь стала расти. Врачи поставили диагноз — гигантомастия — именно такой диагноз ставят женщинам, у которых шестой, седьмой, восьмой или девятый размер, а каждая грудь весит больше 2,5 килограммов.

Маммолог посоветовал уменьшить бюст с девятого до пятого размера. Певица перебирала клиники и врачей в разных странах и остановила свой выбор на специалисте из США, который оперирует звезд Голливуда. В больнице артистка провела три дня и потом еще полгода приходила в себя.

Напомним, в этой же программе Анна рассказала о том, как попала в состав коллектива «Блестящие», и почему плачет по ночам.

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Анна Семенович уменьшила грудь с девятого до пятого размера
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