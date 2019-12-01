Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего звезд тупыми

Иосиф Пригожин поддержал музыканта и певца Вячеслава Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми. По словам продюсера, в нашем шоу-бизнесе есть те артисты, которые «даже не знают, сколько будет дважды два».

Также Иосиф отмечает, что есть в сообществе и те, кто с музыкой общего ничего не имеют. И вообще в последние годы понятие музыкант подменилось. Кто-то из выходящих на сцену может назваться настоящими артистами. Но есть и шлак. Эти люди сконструировали себя под определенную музыку и выступают. Но в какой пропорции это соотношение, продюсер затруднился определить, пишет «Газета.ру».

По мнению Пригожина, с годами профессия музыканта начала восприниматься по-другому. В былые времена просто так нельзя было лезть на сцену просто так, сейчас же выступают все, даже у кого слуха нет. Все хотят легкого результата: съесть рыбку, но не хочет удочку. И вообще, профессия музыканта девальвировалась.

Напомним, накануне Вячеслав Добрынин подчеркнул, что, в отличие от коллег по цеху, закончил Московский государственный университет, а потом поступил в аспирантуру.