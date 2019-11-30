«Алые паруса-2019» стал лучшим праздником в мире

Как сообщила пресс-служба Пятого канала, участники конкурса соревновались в 23 номинациях. «Алые паруса» получил также премию по направлениям «Лучшее музыкальное событие» и «Лучшее агентство в сфере организации праздников».

Напомним, что в 2005 году праздник выпускников возобновили в северной столице по инициативе президента нашей страны Владимира Путина. С1969 по 1979 годы в Ленинграде проводился праздник с таким же названием и идеей.

В 2019 году «Алые паруса» собрали рекордное количество гостей — 1,4 миллиона человек. Праздник прошел на набережной Невы в ночь с 23 на 24 июня.

Организаторы праздника отметили, что участники конкурса Best Event Awards World оценивались многим критериям, среди которых креативность, использование инноваций, методы воздействия на аудиторию, вовлеченность участников и многим другим.