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Журналисты назвали возможного преемника Слуцкого на посту тренера «Витесса»

Сегодня прославленный российский тренер отправился в отставку после пятого поражения своей команды.

Журналисты назвали возможного преемника Слуцкого на посту тренера «Витесса»
Леонид Слуцкий/Фото: https://www.instagram.com/p/B4N7kZBBUWM/

СМИ озвучили фамилию вероятного кандидата на пост нового тренера голландского футбольного клуба «Витесс». Напомним, еще недавно командой управлял российский тренер Леонид Слуцкий. 30 ноября же стало известно – он уходит с поста главного тренера. Причиной тому стало пятое поражение нидерландцев подряд. На этот раз печалиться «Витесса» заставил «Херевернен».

Чуть позже на газетных полосах появилось имя и возможного преемника Слуцкого. Так, наиболее вероятным кандидатом в тренеры называют бывшего футболиста «Витесса» Эдварда Стюринга. Специалист имеет широкий опыт в спорте, а в 2018 году и вовсе исполнял обязанности главного тренера. При Слуцком Стюринг был помощником, однако специалистам не удалось найти общий язык, и Эдварда перевели на должность координатора молодежной академии, отмечает  Omroep Gelderland. 

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Витессглавный тренерЛеонид Слуцкийназначениефутбол
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Журналисты назвали возможного преемника Слуцкого на посту тренера «Витесса»
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