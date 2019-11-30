Журналисты назвали возможного преемника Слуцкого на посту тренера «Витесса»

СМИ озвучили фамилию вероятного кандидата на пост нового тренера голландского футбольного клуба «Витесс». Напомним, еще недавно командой управлял российский тренер Леонид Слуцкий. 30 ноября же стало известно – он уходит с поста главного тренера. Причиной тому стало пятое поражение нидерландцев подряд. На этот раз печалиться «Витесса» заставил «Херевернен».

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Чуть позже на газетных полосах появилось имя и возможного преемника Слуцкого. Так, наиболее вероятным кандидатом в тренеры называют бывшего футболиста «Витесса» Эдварда Стюринга. Специалист имеет широкий опыт в спорте, а в 2018 году и вовсе исполнял обязанности главного тренера. При Слуцком Стюринг был помощником, однако специалистам не удалось найти общий язык, и Эдварда перевели на должность координатора молодежной академии, отмечает Omroep Gelderland.