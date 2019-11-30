«Не пытаюсь казаться хорошей для всех»: мать Тимати отбилась от хейтеров

Из-за этого на личной странице матери Тимати Симоны Юнусовой часто можно встретить негативные комментарии. Обычно блогер старается игнорировать их, но, судя по всему, ее терпению пришел конец.
Разъяренная Симона обратилась к пользователям Сети, заявив, что до сих пор не понимает, почему многие ее посты вызывают столько агрессии. Она отметила, что ведет блог исключительно для себя. Да, ей безусловно приятно, если кто-то к ней прислушивается. Но если чье-то мнение не совпадает с ее собственным, в этом нет ничего страшного.
«Я не пытаюсь быть хорошей для всех, казаться эдакой добренькой всезнающей бабушкой всея Instagram», — подчеркнула бабушка маленькой Алисы.
По словам родительницы продюсера, грубость — не ее конек. Но, тем не менее, она не будет молчать, если кто-то нагло лезет к ней и ее семье с ненужными советами и грубыми высказываниями.
«Я непременно воспользуюсь свежепоставленными зубами!», — предупредила злопыхателей Симона.