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«Не пытаюсь казаться хорошей для всех»: мать Тимати отбилась от хейтеров

Родительница рэпера все свое время посвящает двум вещам - воспитанию внучки Алисы и ведению микроблога в Instgram. Там она делится моментами из жизни звездной наследницы, полезными лайфхами и советами. Вот только далеко не всем они нравятся.

«Не пытаюсь казаться хорошей для всех»: мать Тимати отбилась от хейтеров
Симона Юнусова и Тимати. Фото: Евгения Гусева/ КП

Из-за этого на личной странице матери Тимати Симоны Юнусовой часто можно встретить негативные комментарии. Обычно блогер старается игнорировать их, но, судя по всему, ее терпению пришел конец.

Разъяренная Симона обратилась к пользователям Сети, заявив, что до сих пор не понимает, почему многие ее посты вызывают столько агрессии. Она отметила, что ведет блог исключительно для себя. Да, ей безусловно приятно, если кто-то к ней прислушивается. Но если чье-то мнение не совпадает с ее собственным, в этом нет ничего страшного.

«Я не пытаюсь быть хорошей для всех, казаться эдакой добренькой всезнающей бабушкой всея Instagram», — подчеркнула бабушка маленькой Алисы.

По словам родительницы продюсера, грубость — не ее конек. Но, тем не менее, она не будет молчать, если кто-то нагло лезет к ней и ее семье с ненужными советами и грубыми высказываниями.

«Я непременно воспользуюсь свежепоставленными зубами!», — предупредила злопыхателей Симона.

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«Не пытаюсь казаться хорошей для всех»: мать Тимати отбилась от хейтеров
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