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«Стараюсь не быть навязчивой»: Гвердцители поведала об отношениях с сыном

У артистки есть горячо любимый единственный сын Александр, имя которого на грузинский манер звучит как Сандро. Больше у звезды, к сожалению, нет кровных наследников. Поэтому на протяжении всей жизни она старалась дать мальчику все необходимое для счастливой жизни.

«Стараюсь не быть навязчивой»: Гвердцители поведала об отношениях с сыном
Тамара Гвердцители. Фото: Global Look Press

Эстрадная певица Тамара Гвердцители, призналась, что у них с 33-летним сыном есть ежедневный ритуал. Они созваниваются по утрам и делятся планами.

«Стараюсь не быть навязчивой», — призналась исполнительница в беседе с корреспондентом издания Starhit.

Гвердцители описывает Сандро как внимательного и самостоятельного мужчину. Сейчас он заканчивает обучение в Лондоне. К слову, звездный наследник отучился на историка. Конечно, по наследству от матери ему достались вокальные способности, но уже в подростковом возрасте он заявил, что на сцене выступать не планирует.

«Дай Бог, чтобы всех мам дети радовали так, как меня», — от всего сердца пожелала Тамара.

Отметим, отцом Александра является первый супруг артистки — Георгий Кахабришвили. Гвердцители призналась, что у них с сыном необъяснимая ментальная связь. Возможно, именно поэтому развод никак не повлиял на взаимоотношения родителя и ребенка.

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«Стараюсь не быть навязчивой»: Гвердцители поведала об отношениях с сыном
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