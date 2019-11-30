Вячеслав Добрынин назвал тупыми всех звезд шоу-бизнеса

По его словам, они не знают нот и не могут выразить свои мысли.

Певец Вячеслав Добрынин после концерта «Дискотека 80-х» резко раскритиковал всех российских звезд шоу-бизнеса. Он напомнил, что много лет назад закончил Московский государственный университет. Потом учился в аспирантуре.

«В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые! Я это говорю искренне», — заявил Вячеслав Добрынин.

больше по теме Шаляпин поделился снимком с заметно постаревшим Вячеславом Добрыниным Известному музыканту в этом году исполнилось уже 73 года.

Отметим, что в прошлом году Добрынин получил травму головы. У него было предынсультное состояние. Сам певец в беседе с журналистами не стал отрицать, что серьезно болел. При этом он отметил, что за последние пятьдесят лет очень устал от интервью. Как он считает, журналисты спрашивают у него одно и то же, что выводит его из себя.

Как добавил Вячеслав Добрынин, отвечать однообразно на вопросы он не любит. А вот его коллеги по шоу-бизнесу этим часто грешат. При этом сам Добрынин привык говорить, что хочет, а не то что нужно. Просто то, что он порой хочет сказать звучит нецензурно, поэтому он вынужден молчать, сообщает «Комсомольская правда».